Calciomercato Palermo, obiettivo Ranocchia: rosa ok con Juventus, Empoli e club di A…

Il Palermo ha l'accordo con la Juventus per Filippo Ranocchia ma c'è il nodo Empoli, che ha il diritto di riscatto e diversi club di A sull'ex Monza. La trattativa per l'approdo in rosanero, in questa finestra di calciomercato, non è conclusa.

Talento, fosforo e gioventù da instillare in un centrocampo già tra i migliori della categoria per cifra tecnica complessiva, esperienza e personalità. Il Palermo avrebbe individuato nel profilo di FilippoRanocchia, duttile interno di qualità classe 2001, il tassello ideale per impreziosire il mosaico a disposizione di Corini in zona nevralgica. Lavoro sotto traccia e scatto perentorio per battere una serrata e qualificata concorrenza nella corsa al cartellino del gioiello di proprietà della Juventus. Un’intesa di massima con il club bianconero e la disponibilità ad investire una cifra importante, circa 3,2 milioni di euro per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale nel ruolo.

Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la trattativa é ben avviata ma non certo chiusa. Il calciatore é attualmente in prestito all’Empoli, con il club toscano che vanta un diritto di riscatto sul cartellino del classe 2001 da esercitare la prossima estate e un diritto di controriscatto in favore della Juventus. Sono almeno tre i club di A che monitorano con grande interesse l’evoluzione del futuro di Ranocchia: Salernitana, Cagliari ed Hellas Verona. Per trovare la quadra, una volta acclarata la volontà del calciatore, bisognerà che l’Empoli, che chiaramente non gradirebbe rinforzare una delle dirette concorrenti nella lotta salvezza in massima serie, trovi comunque una soluzione tecnica alternativa per ovviare ad un’eventuale partenza del ragazzo a gennaio, oltre a definire aspetto tecnico e contrattuale con l’entourage del centrocampista. Il Palermo ambizioso targato City Football Group è certamente club dal grande appeal e piazza di straordinario prestigio, ma la prospettiva di proseguire in Serie A nel suo percorso di crescita in questa stagione costituisce un elemento dal peso specifico altrettanto significativo.

Intanto, nonostante le fragorose sirene di calciomercato e i dubbi sul suo futuro, Ranocchia dovrà concentrarsi nell’immediato sull’impegno probante della compagine di Andreazzoli contro il Milan nel lunch match di domani al Castellani, al quale l'ex Vicenza dovrebbe prendere parte, a meno di clamorosi ribaltamenti, figurando nella lista dei convocati. Palermo in pole position, ma non ancora al traguardo per il cartellino del talentuoso centrocampista di origini umbre. La sensazione è che un’accelerazione definitiva per chiudere l’affare, previa convergenza di vedute ed intenti tra le numerose parti in causa, avrà luogo nei primi giorni della prossima settimana.

Chi è Filippo Ranocchia Filippo Ranocchia nasce a Perugia il 14 maggio 2001. Proprio nel vivaio dei biancorossi, inizia il suo percorso da calciatore, che lo vede inizialmente protagonista in attacco. Con il passare degli anni, inizia ad arretrare la propria posizione fino a centrocampo e, soprattutto, ad attirare le attenzioni dei grandi club. È la Juventus a fare per prima il passo sul giocatore, così nel gennaio 2019 arriva il passaggio alla Vecchia Signora, ma viene comunque lasciato in prestito alla squadra, allora allenata da Nesta, per potergli dare il tempo e lo spazio che un talento giovane come lui necessita. Ma con la prima squadra, riuscirà a totalizzare appena un poker di apparizioni.

Juventus U19, Next Gen, Vicenza e Monza i successivi capitoli, prima delle otto presenze con la maglia dell'Empoli, nell'ultimo semestre, in A. 55 presenze in bianconero, di cui 32 in Lega Pro, caratterizzate da 9 gol e 3 assist, in circa due stagioni. Con la società vicentina, in Serie B, nella stagione 21/22 arriverà il suo reale trampolino di lancio! 32 presenze, 1 gol e 3 assist, il suo rendimento con i veneti. Quindi, 16 presenze ed 1 assist tra Coppa Italia e Serie A, con il Monza nella passata stagione. Esperienza brianzola che gli permetterà di ricevere la chiamata di una società modello come l'Empoli, pur non recitando un ruolo da protagonista.

Grazie al suo passato da attaccante, il classe 2001 è dotato di ottima visione di gioco, grande tecnica e ottimi tempi di inserimento, motivo per cui nella sua stagione al Vicenza viene utilizzato sia da mezzala che da regista. Abile in incursione, Ranocchia è capace anche ad usare il fisico in fase di costruzione, resistendo al pressing degli avversari. Un profilo, che ad EugenioCorini farebbe sicuramente molto comodo.

