Real Madrid-Barcellona, probabili formazioni: Ancelotti con Bellingham, Yamal dal 1′

Il Clasico di Spagna è in programma alle 21:00 allo Stadio "Bernabeu": Real Madrid e Barcellona si affrontano nel 32° turno di Liga.

Mediagol ⚽️ 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 11:39)

E' il giorno del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", gli uomini di Carlo Ancelotti ospiteranno i blaugrana nel match valevole per la trentaduesima giornata del massimo torneo spagnolo. Una gara che potrebbe già decidere la Liga, nonostante manchino ancora sei giornate alla fine dei giochi. Se i padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci da quattro vittorie di fila in campionato, il Barça è ancora imbattuto in trasferta in questa Liga, con nove vittorie e sei pareggi su quindici partite giocate lontano dal "Camp Nou". Entrambe le compagini, inoltre, si affronteranno dopo i rispettivi impegni in Champions League, con il Real Madrid che è riuscito a staccare il pass per le semifinali ai danni del Manchester City. Eliminati malamente gli uomini di Xavi, sconfitti per 4-1 dal Paris Saint-Germain.

Per i blancos si tratta del primo match-point per il titolo. Una vittoria, infatti, permetterebbe al Real Madrid di portarsi a +11 dal Barcellona. Sono settantotto i punti conquistati fin qui da Bellingham e compagni, frutto di ventiquattro successi, sei pareggi ed appena un ko, con sessantasette gol all'attivo (miglior attacco della Liga) e venti reti subite (miglior difesa). Occupano il secondo posto i blaugrana a quota settanta punti. Uno score frutto di ventuno vittorie, sette pareggi e tre sconfitte; sessantadue le reti siglate in trentuno gare, trentaquattro i gol incassati.

In occasione del match d'andata a sorridere è stato il Real Madrid, con i blancos che hanno battuto per 2-1 i catalani alla luce della doppietta del solito Bellingham; per i blaugrana a segno Gundogan. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Ancelotti, Xavi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il Clasico, nel dettaglio, Gavi e Alex Balde. Il tecnico italiano ex Napoli, invece, dovrà fare a meno di Thibaut Courtois e David Alaba. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Pedri/Christensen, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV — Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.