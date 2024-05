Real Madrid-Alaves, probabili formazioni: Ancelotti con Rodrygo, Omorodion dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 21:30, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà l'Alaves nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Liga. I Blancos sono già campioni di Spagna ma - oltre alla finale di Champions League in programma a Wambley contro il Borussia Dortmund - devono ancora affrontare tre turni di campionato. Decisivo per il titolo non solo il successo contro il Cadice dello scorso 4 maggio (3-0, reti di Brahim Diaz, Bellingham e Joselu), ma anche la sconfitta del Barcellona in casa del Girona. Da parte del Real Madrid c'è comunque la volontà di chiudere nel miglior modo possibile.