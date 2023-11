Real Madrid-Napoli, probabili formazioni: Ancelotti con Brahim Diaz, Simeone dal 1′

La sfida di Champions League è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Santiago Bernabeu": le scelte dei due allenatori.

Mediagol ⚽️

A caccia dell'impresa. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", il Real Madrid ospiterà il Napoli del nuovo allenatore Walter Mazzarri nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri vorranno battere i Blancos con l'obiettivo di volare agli ottavi di finale. I padroni di casa, tuttavia, sono a punteggio pieno e ancora imbattuti fra le mura amiche, sia in campionato, sia in Champions.

Dodici i punti conquistati fin qui dal Real Madrid, frutto di quattro vittorie, con nove reti all'attivo e appena tre gol subiti. Al secondo posto del Gruppo C il Napoli a quota sette punti. Uno score frutto di due successi, un pareggio ed una sconfitta; sei i gol messi a segno in quattro partite, cinque le reti incassate. Con il Braga al terzo posto a -4 dalla compagine partenopea. La qualificazione, per questo motivo, potrebbe arrivare anche con un ko nel caso in cui il Braga perdesse contro l'Union Berlino di Leonardo Bonucci.

L'arrivo di Mazzarri al posto di Rudi Garcia ha riportato entusiasmo alla piazza e l'esordio in panchina del tecnico è coinciso con una bella vittoria per 2-1 contro l'Atalanta. Anche la squadra di Carlo Ancelotti, in vetta alla classifica di Liga, è reduce da un netto successo per 3-0 ai danni del Cadice. Intanto, contro il Napoli, Ancelotti - che ha recuperato Rodrygo - non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, i due portieri Courtois e Kepa, oltre a Militao, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Vinicius e Modric. Mazzarri, invece, dovrà rinunciare agli infortunati Olivera, Mario Rui e Lindstrom, oltre a Demme che non è inserito nella lista UEFA.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 4-3-3. In avanti, Simeone dovrebbe essere schierato in campo dal primo minuto: prevista una staffetta con Osimhen.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone/Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

DOVE VEDERE REAL MADRID-NAPOLI IN TV — Il match di Champions League tra Real Madrid e Napoli sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.