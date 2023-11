Galatasaray-Manchester United, probabili formazioni: Mertens sfida Martial. Ok Icardi

La preview e le probabili formazioni di Galatasaray-Manchester United, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Questo mercoledì alle 18:45 va in scena Galatasaray-Manchester United allo stadio Türk Telekom, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Distanze ravvicinate per le due formazioni che potrebbero compiere un passo decisivo proprio in questo turno.

Il Galatasaray spera di imporsi sullo United come ad Old Trafford, quando Icardi firmò il decisivo 3-2 dopo aver sbagliato il rigore, dando praticamente il via alla crisi dei Red Devils. E' solamente uno il punto di vantaggio sugli inglesi, con i quattro punti che valgono l'aggancio momentaneo al Copenhagen. Il Bayern Monaco, a quota dodici, è già matematicamente primo e dunque qualificato alla fase successiva. La formazione di Buruk può annullare ogni speranza di passaggio del turno al Manchester con una vittoria questa sera, mentre per i turchi tutto dipenderebbe anche dal risultato dei danesi contro i tedeschi. In attacco confermati gli ex "italiani" Mertens e il già menzionato Icardi.

Il Manchester United non può permettersi di sbagliare questa partita. Nonostante sia il fanalino di coda del gruppo A, la distanza dalla zona qualificazione è minima. Con una vittoria in Turchia, i Red Devils balzerebbero dietro l'inarrestabile Bayern Monaco, lasciando indietro proprio i giallorossi di Buruk. Lo United si sta rialzando dopo un mese complicatissimo che li ha visti rimanere indietro in Premier League ed uscire dalla EFL Cup. Sono tre le vittorie consecutive in campionato, con l'ultima in casa dell'Everton che ha visto la splendida esecuzione di Garnacho in rovesciata. Lo spagnolo sarà uno dei protagonisti di questa serata, insieme a Bruno Fernandes e Martial.

Le probabili formazioni — GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Ayhan, Bardakçı, Angelino; Torreira, Ndombélé; Barış Yılmaz, Mertens, Zaha; Icardi. Allenatore: Buruk.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Mainoo, McTominay; Pellistri, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial. Allenatore: ten Hag.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Assistenti: Cabanero – Prieto

Quarto uomo: Cuadra

Var: de Burgos – Munuera

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). Disponibile anche in streaming tramite l'app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky. Streaming disponibile anche su Mediaset Infinity+