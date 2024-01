Real Madrid-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Ancelotti vs Simeone, ok Morata

Le formazioni ufficiali del derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, valido per la semifinale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

E' tutto pronto per il big-match in programma questa sera a Riyad. Alle ore 20:00, all'Al-Awwal Stadium, il Real Madrid sfiderà l'Atletico Madrid nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna che aprirà le Final Four. L'altra sfida si giocherà nella giornata di domani tra il Barcellona e l'Osasuna, con i blaugrana pronti a difendere il titolo conquistato la stagione scorsa proprio contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, però, dovrà vedersela con il Cholo Simeone, l'unico che lo ha battuto in campionato.