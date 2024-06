Borussia Dortmund-Real Madrid, probabili formazioni: c’è Courtois, Emre Can dal 1′

Gli uomini di Terzic e la squadra di Ancelotti si giocheranno la finale di Champions League, in programma alle ore 21:00 a Wembley.

Mediagol ⚽️ 1 giugno 2024 (modifica il 1 giugno 2024 | 11:31)

L'attesa è finita. Alle ore 21:00, a Wembley, andrà in scena la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Un cammino straordinario, quello dei gialloneri, che tornano a giocarsi una finale undici dopo l'ultima volta. L'ultima vittoria in Champions risale al 1997, quando batterono 3-1 la Juventus di Marcello Lippi a Monaco di Baviera.

Nel Girone F la squadra di Edin Terzic aveva conquistato il primo posto in classifica in un gruppo con club del calibro di Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle. Agli ottavi di finale, il Dortmund ha eliminato il PSV e ai quarti l'Atletico Madrid, contro ogni pronostico. In semifinale, il doppio successo per 1-0 ai danni del PSG. Nel complesso, i tedeschi hanno segnato fin qui sedici gol, subendone dieci. In Bundesliga, invece, hanno terminato la stagione al quinto posto. Sessantatré i punti conquistati in trentaquattro partite, frutto di diciotto vittorie, nove pareggi e sette sconfitte; sessantotto i gol all'attivo, quarantatré le reti subite.

L'impresa non sarà tra le più semplici. Il Borussia Dortmund, infatti, sfiderà la favorita per la vittoria finale. I Blancos dominano l'albo d'oro con ben quattordici successi. Le Merengues arrivano all'appuntamento dopo aver dominato il Girone C con sei vittorie in sei partite, mettendosi alle spalle Napoli, Braga e Union Berlino. Agli ottavi hanno battuto il Lipsia, superando successivamente prima i campioni in carica del Manchester City, poi il Bayern Monaco. Segnando in tutto ventisei gol, subendone quindici. Campioni di Spagna, in Liga hanno conquistato ben novantacinque punti, frutto di ventinove successi, otto pareggi ed appena un ko; ottantasette le reti siglate, ventisei i gol al passivo (miglior attacco e migliore difesa del torneo).

L'ultimo precedente tra Borussia Dortmund e Real Madrid risale al 2017, quando in Spagna - per l’ultima giornata dei gironi di Champions - il risultato finale fu di 3-2. Intanto, contro la formazione guidata da Terzic, Carlo Ancelotti - a caccia della quinta Champions della sua carriera da allenatore - dovrà fare a meno di Tchouameni, fuori per infortunio. Esordio stagionale in Champions per Courtois. Nessuna sorpresa per il tecnico del Dortmund, che dovrebbe confermare l'undici visto in semifinale contro il PSG.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernandez, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-REAL MADRID IN TV — La finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) ed in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà disponibile anche in live streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.