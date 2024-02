Real Madrid-Atletico Madrid, probabili formazioni: Ancelotti con Rodrygo, Morata dal 1′

Il derby di Madrid, valevole per la ventitreesima giornata di Liga, è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Bernabeu".

E' tutto pronto per il big-match che chiuderà la domenica di Liga. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", il Real Madrid ospiterà l'Atletico Madrid nella gara valevole per la ventitreesima giornata del massimo campionato spagnolo. Si tratta del quarto derby stagionale, il terzo nell'ultimo mese. Gli ultimi due precedenti in Supercoppa e Copa del Rey sono stati spettacolari, con ben quattordici reti siglate. Entrambi sono terminati in pareggio nei 90 minuti, con una vittoria per parte nell'extra time.

Prove di fuga per i padroni di casa - reduci da cinque successi su cinque - dopo il pareggio di ieri sera del Girona contro la Real Sociedad. In vetta alla classifica di Liga, i Blancos hanno conquistato fin qui cinquantasette punti, frutto di diciotto vittorie, tre pareggi e soltanto una sconfitta, con quarantasette gol all'attivo e quattordici reti subite. Mentre gli ospiti occupano attualmente il quarto posto a quota quarantasette punti, a -3 dal Barcellona terzo. Uno score frutto di quindici successi, due pareggi e cinque ko; quarantaquattro le reti messe a segno in ventidue partite, ventiquattro i gol incassati in altrettanti incontri.

Intanto, al cospetto della compagine guidata da Carlo Ancelotti, il Cholo Simeone non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il derby di Madrid, infatti, Thomas Lemar, Cesar Azpilicueta e Jose Gimenez, mentre restano da valutare le condizioni di Reinildo Mandava. Mentre il tecnico italiano dovrà fare a meno di Thibaut Courtois, David Alaba e Eder Militao, oltre allo squalificato Aurelien Tchouameni. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 3-5-2. Nessun dubbio sull'undici iniziale per il Cholo, come dichiarato dallo stesso tecnico alla vigilia del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Savic, Witsel, Hermoso/Reinildo Mandava; Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN TV — La sfida di Liga sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.