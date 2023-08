Arrivano brutte notizie per il Manchester City. La partita d'esordio in campionato di Kevin De Bruyne contro il Burnley era terminata anzitempo, con le condizioni del belga che non lasciavano presagire un rientro tempestivo tra le fila dei Citizens. Alla vigilia del match di Supercoppa UEFA contro il Siviglia, il tecnico Pep Guardiola in sala stampa ha parlato anche dello stato attuale di de Bruyne, in maniera forte e diretta: