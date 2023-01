UEFA, Guerra in Ucraina: club russi ancora fuori dalle competizioni europee. Le ultime

La guerra in Ucraina non accenna ad arrestarsi. Dopo undici mesi dal conflitto che vede interessate le popolazioni dell'est europeo sotto i colpi delle armate russe, la UEFA ha pronta una nuova sanzione per la Russia. Secondo quanto riportato da Sky News, le squadre di calcio russe sono destinate a rimanere escluse da tutte le competizioni europee anche per quanto riguarda la stagione agonistica 2023-2024.