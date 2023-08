Manchester City-Siviglia 1-1: ai rigori Guardiola vince la Supercoppa Europea

Inizio di secondo tempo e solita supremazia territoriale della compagine britannica. Chances, d'altro canto, per il raddoppio in serie per la compagine di Mendilibar : corta, aggressiva e compatta in fase di non possesso, rapida a distendersi, con tracce ficcanti e tangibili in ampiezza e profondità, quando riparte e ribalta il fronte. Al 50' contropiede rapidissimo di Ocampos , che si invola sulla sinistra e serve En-Nesyri solo a centro area. Tiro di prima a colpo sicuro e respinta di Ederson , che salva il risultato. Due minuti dopo Akè perde palla e fa scattare la ripartenza del Siviglia ; En-Nesyri - ancora - si invola e da buona posizione calcia sul fondo. Il tris di occasioni si conclude con un tiro cross di Ocampos che attraversa tutto lo specchio della porta, senza trovare la deviazione del suo centravanti.

Le sterili iniziative del Manchester City trovano sbocco al diciottesimo giro d'orologio della ripresa: cross in mezzo di Rodri per Palmer, che di testa insacca alle spalle di Bounou. Bravo Ederson, subito dopo il pareggio, a tenere in vita i suoi, nell'uno contro uno con En-Nesyri, colpevole di non marcare in modo tangibile la gara dopo diverse occasioni. Superato lo spavento, la squadra dell'allenatore catalano comincia a prendere nuovamente le misure e cominciare a dirigere con più ordine e meno frenesia le operazioni. Al 66' brivido per gli spagnoli: bella giocata sull'asse Foden-Haaland, assist per Gvardiol, che calcia dal limite, trovando la deviazione in corner. Pochi minuti dopo, ci riprovano ancora Kovacic e compagni, in questo caso con Palmer che a destra elude Ocampos con una sterzata improvvisa, portandosi la palla sul mancino e cercando il tiro a giro: bravo Bounou a respingere con i pugni.