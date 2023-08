Manchester City-Siviglia, probabili formazioni: Haaland sfida Suso per la Supercoppa

Allo stadio Geōrgios Karaiskakīs, casa dell'Olympiakos, alle ore 21.00 va in scena la Supercoppa UEFA tra Manchester City e Siviglia, una finale che rievoca ricordi amari per gli appassionati di calcio italiani ricordando che le due squadre che scenderanno in campo in Grecia hanno trionfato proprio superando un club di Serie A, rispettivamente Inter e Roma.

Il Manchester City si è ripreso dopo il clamoroso ko in extremis contro l'Arsenal in Community Shield, rifilando un tris all'esordio in Premier League contro il Burnley dell'ex pilastro Citizens, Vincent Kompany. Tuttavia, l'umore della tifoseria non è esattamente alle stelle, ricordando l'infortunio della stella Kevin De Bruyne che potrebbe tornare arruolabile solamente nel 2024. Le alternative per quel ruolo non mancano, visto il folto organico a disposizione del tecnico spagnolo, con Alvarez, Grealish e Foden pronti ad agire alle spalle dell'immancabile Haaland, il quale ha già segnato due reti nella prima giornata di campionato. Tra gli assenti illustri figurano anche Bernardo Silva e Ruben Dias. Pep Guardiola ha una nuova occasione per aggiungere alla bacheca un trofeo ad inizio stagione, dopo il primo sfumato contro i Gunners.