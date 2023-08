Manchester City-Siviglia, Mendilibar: “Squadra di Guardiola? Tutti vogliono batterli”

Parola a Josè Luis Mendilibar . L'allenatore del Siviglia - in sede di conferenza stampa - alla vigilia della Finale di Supercoppa UEFA , ha presentato la sfida con il Manchester City di Pep Guardiola , in programma domani alle ore 21.00 ad Atene . Di seguito, le parole tecnico Campione dell'ultima Europa League .

"La squadra che sceglierò domani nella finale di Supercoppa non sarà troppo diversa dalle ultime partite che abbiamo giocato in Europa League la scorsa stagione, anche se il City è un rivale molto diverso, molto più veloce della Roma. I miei giocatori mi trasmettono fiducia, sono concentrati per una sfida importantissima. Vincere un trofeo è un orgoglio, tutti vogliono giocare contro il Manchester City e vincere".