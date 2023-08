Arsenal-Manchester City, Guardiola: “Maxi Recupero? Le partite finiscono domattina”

Il Manchester City ha visto sfuggirsi il Community Shield , l'equivalente della nostra Supercoppa Italiana, dopo aver perso ai rigori contro l' Arsenal a "Wembley", teatro principale del calcio inglese. La lotteria ha premiato i londinesi, impeccabili dal dischetto, mentre hanno vacillato Rodri e De Bruyne. Probabilmente psicologicamente smossi dopo il pari al dodicesimo minuto di recupero , l'Arsenal sulle ali dell'entusiasmo è riuscito ribaltarla anche da un punto di vista emotivo. Arteta ha battuto il suo mentore e ha regalato un trofeo alla bacheca dei Gunners. Non riesce a contenersi il tecnico Pep Guardiola che in sala stampa si sfoga sull'extra time a suo giudizio eccessivo. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TuttoSport:

"Recupero infinito? Non mi sembrava che fossero successe cose da far aggiungere otto minuti. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori? Ora le partite saranno di 100 minuti. Immaginatevi se aggiungono altro recupero per i gol e così via. Domattina alle 9 siamo ancora qui a giocare".