FOTO Palermo, due tifosi allo stadio Olimpico di Helsinki per la Supercoppa Europea

Alle ore 21.00 è in programma la finale di Supercoppa Europea tra il Real Madrid di CarloAncelotti e l'Eintracht Frankfurt di Oliver Glasner. Il match andrà in scena nella splendida cornice dello stadio Olimpico di Helsinki e sarà la prima finale di competizioni UEFA per club a disputarsi in Finlandia. Proprio nei pressi del noto impianto sportivo, due tifosi del Palermo sono stati immortalati con la maglia rosanero cucita sul petto. Il club di viale del Fante - dopo aver ricevuto la sottostante foto - ha pubblicato una stories sulla propria pagina Instagram. "La finale di Supercoppa Europea si tinge di rosanero", si legge.