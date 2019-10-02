Boca Juniors, ecco l’ex Palermo Cavani: “Vi spiego la mia scelta. A Valencia…” Il Boca Juniors non va oltre lo 0-0 nella semifinale d'andata di Copa Libertadores alla Bombonera, contro il Palmeiras,…
Copa Libertadores
Boca Juniors, la vicinanza dei compagni per l'infortunato Salvio: "Siamo un gruppo molto unito. Ringrazio tutti per il supporto"
Dopo la pesante vittoria contro il Velez per 7-1, il Boca Juniors ha avuto un giorno di riposo. In mattinata Eduardo Salvio, uno dei giocatori più importanti della rosa, si è sottoposto ad un…
Racing Avellaneda, la nuova vita di Schelotto: "Emozionato per questa nuova avventura. Un sogno giocare la Copa Libertadores"
Dopo essere stato a un passo dalla Sambenedettese, Ezequiel Schelotto sarebbe vicino alla firma con il Racing in Argentina. VIDEO Copa Libertadores, il Santos asfalta il Gremio 4-1: semifinale contro…
Maradona, Giannina e il botta e risposta con Luis Ventura "Abbiamo seguito i consigli dei professionisti"
A quasi due mesi dalla scomparsa di Diego Armando Maradona continuano i colpi di scena e le critiche alla ricerca di presunti colpevoli. Boca Juniors, Mauro Zarate: “Vincere la prima Copa Maradona…
Boca Juniors, i dubbi di Salvio: "Gioco per il miglior club argentino. Futuro? Mio padre continua a dirmi una cosa"
Il Boca Juniors è uscito con le ossa rotte dalla Copa Libertadores, dopo l'eliminazione contro il Santos in semifinale. Copa Libertadores, Flamengo-River Plate 2-1: Gabigol hombre del partido, Jorge…
Racing club, Lisandro Lopez ai saluti: "Ho dato tutto per questa maglia. Futuro? Non ho intenzione di smettere"
Lisandro Lopez dopo 5 anni ha annunciato l'addio per la seconda volta al Racing Club. VIDEO Flamengo, Adriano e la Copa Libertadores: il brasiliano in lacrime durante i festeggiamenti Il Licha ha…
Boca Juniors, Mauro Zarate: "Vincere la prima Copa Maradona emozionante, eliminazione dalla Libertadores una batosta"
Il Boca Juniors ha alzato al cielo la sua prima Copa Diego Armando Maradona sconfiggendo in finale il Banfield. Tale successo ha in parte rimediato alla cocente eliminazione in Copa Libertadores…
Banfield-Boca Juniors: il dramma di Tevez: l’ex Juventus giocherà la finale della Copa Maradona? Le ultime
Di Nicolò Cilluffo. Poche ore e andrà in scena l'ultimo atto della Copa Diego Maradona. La vera storia da raccontare, drammatica da vivere, che suscita tumultuose e forti emozioni è però purtroppo…
Palmeiras-River Plate, Mina Bonino crede alla "remuntada": la promessa su Twitter della compagna di Valverde
La strana promessa della giornalista argentina Mina Bonino. L'argentina è la compagna del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, con cui ha anche un figlio. La donna, tifosissima del River…
Copa Libertadores, Boca Juniors-Santos: una semifinale per scrivere la storia, Tevez e quel record..
Di Nicolò Cilluffo. Carlos Tevez è un giocatore sensazionale, nonché vero cuore pulsante e anima del Boca Juniors. Boca Juniors, il dramma di Tevez:”L’amore dei tifosi mi dà la forza, Diego mi manchi”…
Valderrama in tackle sull'utilizzo del VAR: "Non serve a nulla, gli arbitri sono diventati dei pagliacci"
Negli ultimi anni la tecnologia ha sconvolto il mondo del calcio con l'introduzione del Var. Tanti sono stati i miglioramenti che si sono visti da quando gli arbitri hanno ricevuto l'ausilio…
Carlos Tevez sta passando un periodo molto complicato fuori dal campo con la morte dell'amico Maradona e le cattive condizioni di salute del padre. In questa lunga intervista riportata dal noto…
Emergenza Coronavirus, la decisione di CONCACAF E CONMEBOL: sospese Champions League Nord e Centro America e Copa Libertadores
L'emergenza Coronavirus ha stoppato anche le manifestazioni sud e nord-americane. Dopo la decisione odierna di sospendere diversi campionati europei è arrivata la scelta anche di CONCACAF E CONMEBOL…
Copa Libertadores, Flamengo-River Plate 2-1: Gabigol hombre del partido, Jorge Jesus sul tetto del mondo
Il Mengão torna a regnare sul subcontinente. Il Flamengo sale sul tetto del mondo sconfiggendo nella finale di Copa Libertadores per 2-1 il River Plate di Gallardo, protagonista della serata è stato…
Boca Juniors-River Plate, Angelici: "Che grande personalità De Rossi! Spero di portare qui altri calciatori del suo livello"
Il Boca Juniors costretto a dire addio alla Copa Libertadores: 1-0 contro il River Plate che nella gara di andata si era imposto per 2-0. Fallimento Palermo, Zamparini: “La colpa è dei palermitani,…