Banfield-Boca Juniors: il dramma di Tevez: l’ex Juventus giocherà la finale della Copa Maradona? Le ultime

Poche ore e andrà in scena l’ultimo atto della Copa Diego Maradona.

La vera storia da raccontare, da vivere e che suscita forti emozioni è però purtroppo quella che vede protagonista Carlos Tevez.

Copa Diego Maradona, Boca Juniors-Banfield: poker di big argentini e “La mano de Dios” prima della finale

Questa notte (ore 02.10 italiane) è in programma Banfield-Boca Juniors: entrambe le formazioni tengono molto alla conquista dell’ambito trofeo per omaggiare ancora una volta El Pibe de Oro, recentemente scomparso. Non una partita come le altre per Carlitos Tevez. L’Apache, però, è afflitto da un problema personale molto grave, legato alla salute del padre adottivo Segundo, ricoverato da 45 giorni in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Per questo motivo, il calciatore è stato autorizzato dal tecnico Miguel Angel Russo a raggiungere la squadra un giorno dopo la partenza di quest’ultima.

Il 4 settembre 2020 il padre dell’attaccante originario di Ciuciadela era stato dimesso, ma a seguito di diverse complicazioni, è stato nuovamente ricoverato ed è tutt’ora collegato ad un respiratore artificiale con prognosi riservata. L’idolo degli Xeneize ha viaggiato, dunque, su un volo privato accompagnato da Chelo Delgado, del Soccer Council, e dal segretario generale del club, Ricardo Rosica, e nella mattinata di oggi ha raggiunto all’Hotel Del Bono il resto dei compagni.

Di seguito, le immagini dell’arrivo dell’ex Juventus.

E’ fortemente in dubbio, pertanto, la presenza dal primo minuto del numero 10 del Boca Juniors. A decidere se scendere in campo sarà, con ogni probabilità, lo stesso Tevez che valuterà il suo status emotivo pochi attimi prima dell’importante partita. Purtroppo Carlitos sta affrontando questa situazione da diversi mesi. Ad un certo punto, ha persino confessato di aver pianto durante alcune partite, ma che il Boca, insieme alla sua famiglia e alle persone vicine al club, sono sempre stati il suo miglior rifugio dalle intemperie della vita quotidiana. “È molto dura e vivo emozioni diverse perché a volte sto bene e altre volte invece scoppio a piangere durante l’intervallo. Non riesco a spiegarlo. Questi sono momenti difficili, vado a trovare mio padre e poi devo essere forte per giocare a calcio”, aveva dichiarato qualche mese fa il capitano della formazione argentina a ‘ESPN’.

Se lo scorso marzo un suo ritiro dal calcio giocato rappresentava una vera e propria utopia, adesso la situazione potrebbe cambiare. Alcuni noti quotidiani spagnoli ritengono, infatti, che questa potrebbe anche essere l’ultima gara ufficiale con la maglia del Boca per Tevez, che oltre al problema di salute del padre, è stato duramente scosso dall’eliminazione della squadra in Copa Libertadores. L’asso argentino è stato uno dei pochi giocatori a sfuggire alle critiche dopo la sconfitta della compagine guidata da Miguel Angel Russo in Brasile contro il Santos (3-0 il finale), ma ciò non toglie che teneva, probabilmente, più di chiunque altro a quella partita e l’ha dimostrato con la voglia di ribaltare la storia di quel match ormai compromesso. Per questo motivo, nessuno oserebbe mettere in dubbio la presenza dell’ex Manchester City nell’undici titolare, bisognerà vedere però se l’idolo degli Xeneize riuscirà a trovare la forza d’animo per affrontare contemporaneamente due delle sfide psicologiche più importanti e dure della sua vita: quella del papà e contemporaneamente la possibile vittoria da dedicare allo scomparso Diego Armando Maradona.

