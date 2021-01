Copa Libertadores, Boca Juniors-Santos: una semifinale per scrivere la storia, Tevez e quel record..

Carlos Tevez è un giocatore sensazionale, nonché vero cuore pulsante e anima del Boca Juniors.

Boca Juniors, il dramma di Tevez:”L’amore dei tifosi mi dà la forza, Diego mi manchi”

L’Apache è riuscito a diventare il calciatore che è oggi grazie alla sua qualità ma soprattutto alle emozioni che trasmette quando scende in campo ad addetti ai lavori, società e compagni. Un vero e proprio trascinatore Carlitos, testimonianza diretta ne sono le dichiarazioni di Daniele De Rossi alla vigilia dell’importantissima semifinale di Copa Libertadores contro il Santos: “Tevez ha conquistato dieci punti da solo, sta giocando grandissime partite”.

Per il numero 10 del Boca ogni partita è speciale, chiaramente però una semifinale di Copa non ha bisogno di presentazioni e le suggestioni sono veramente tante nel cuore del classe 1984. La squadra argentina è alla ricerca della ‘Settima‘ e il Santos è proprio quella squadra che il simbolo degli Xeneizes ha già sconfitto per sollevare per la prima volta l’ambito trofeo.

Tevez è in uno stato di forma smagliante e prova ne è il passaggio alla Maradona che ha permesso alla sua squadra di continuare la corsa verso la coppa. L’ex Juventus si sente così motivato, utile ed importante dall’annunciare che al momento non auspica proprio a smettere di giocare: insomma comunque vada la semifinale questo 2021 sarà blu e oro per il calciatore originario di Ciudadela.

Milan-Juventus, parla l’assessore Marnati: “Rinvio? Match mai stato a rischio, ecco perchè. Altre positività…”

È il momento dunque per Carlitos di scrivere la storia e di farlo con una consapevolezza che forse gli è mancata in alcuni momento della propria carriera.