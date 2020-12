Boca Juniors, il dramma di Tevez:”L’amore dei tifosi mi dà la forza, Diego mi manchi”

Carlos Tevez sta passando un periodo molto complicato fuori dal campo con la morte dell’amico Maradona e le cattive condizioni di salute del padre.

In questa lunga intervista riportata dal noto quotidiano argentino “Olè” l’asso sudamericano ha illustrato le complesse dinamiche che stanno caratterizzando gli ultimi mesi, particolarmente tormentati dal punto di vista personale. L’Apache ha sottolineato come il calcio sia l’unica cosa che riesca a distrarlo dai cattivi pensieri. I tifosi lo stanno supportando e lui vuole provare a ripagarli a suon di gol.

Nonostante il periodo buio vissuto sotto il profilo umano l’ex bomber di Juventus e Manchester City sta continuando a giocare e a segnare gol pesanti e decisivi. L’ultimo match disputato da Tevez è stato l’ottavo di finale della Coppa Libertàdores contro l’Internacional, in cui l’Apache ha segnato il gol vittoria ed ha festeggiato mostrando la maglia regalata da Maradona per celebrare la memoria del Pibe de Oro

Tevez ha chiarito quanto sia fondamentale il sostegno del pubblico in questo frangente estremamente complicato per lui: “Lavoro sempre e cerco di fare del mio meglio per dare tutto per il club, per le persone e altro ancora in questo momento che si sta attraversando. La verità è che la gente di Boca mi sostiene in piedi e la verità è che il desiderio che ho di poter dare loro un’altra gioia è immenso. Cerchi di esserne all’altezza, cerchi di non deludere nessuno e cerchi di lasciare Boca il più in alto possibile. Per questo dico che siamo sulla strada giusta ed è per questo che andiamo avanti.”

Negli ultimi mesi le condizioni di Segundo Tevez (padre di Carlos Tevez) sono peggiorate e per il fuoriclasse argentino sul piano morale e psicologico le cose si sono inevitabilmente complicate. L’Apache nonostante le difficoltà ha chiesto di giocare per la Copa e lo ha fatto col 10 con cui Maradona ha segnato nel 1981 contro il River Plate. Tevez per ricordare El Pibe de Oro ha postato su Instagram un post con delle parole toccanti: “Tu mi dai la forza di continuare. Mi manchi, amico mio”.