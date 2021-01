Copa Diego Maradona, Boca Juniors-Banfield: poker di big argentini e “La mano de Dios” prima della finale

Un omaggio particolare al Pibe de Oro prima della finale della Copa Diego Maradona nella quale si affronteranno Boca Juniors e Banfield.

VIDEO Boca Juniors-Huracan, la doppietta di Abila ed il tris di Obando: gli highlights del match play-off della ‘Copa Maradona’

Nell’atto finale della competizione non poteva mancare un omaggio al Diez: uno in più, sì, dei tanti che gli sono stati fatti in vita e anche dopo la sua morte, che ancora fa male e sembra un grande incubo dal quale tutto il mondo del calcio, e non solo, si augura di risvegliarsi al più presto. Per questo la Professional Football League ha organizzato un emozionante tributo in onore del 10 che si svolgerà questa domenica al ‘Bicentenario di San Juan‘, come anteprima dell’attesissimo match.

Gli ex calciatori Héctor Bracamonte, Pablo Lugüercio, Gonzalo Rodríguez e Pablo Bezombe canteranno dal vivo la canzone ‘La Mano de Dios‘ di Potro Rodrigo, un inno di musica popolare cantata anche dallo stesso eclettico Diego circa un decennio fa durante un esibizione tenuta da un noto programma televisivo.

Maradona, l’ex preparatore Signorini: “L’antidoping al Mondiale 94, la botta contro il muro e il pianto di Diego. Vi racconto l’addio al Napoli”