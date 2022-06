Palermo-Padova, verso il sold out in finale playoff: quasi 29.000 i biglietti venduti

Quasi 29.000 i biglietti venduti in vista della sfida di domenica sera, Palermo-Padova, finale dei playoff di Serie C. Altri tagliandi saranno resi disponibili successivamente: gli aggiornamenti

Prosegue la marcia di avvicinamento al retour match della Finale playoff di Serie C , Palermo - Padova , sfida che determinerà l'ultima squadra promossa in Serie B della stagione 2021-2022 . Sarà ancora una volta un Barbera gremito in ogni ordine di posto quello che ospiterà la delicata sfida tra la compagine di Silvio Baldini e la formazione biancoscudata di Massimo Oddo . Dalle 13 di oggi è partita la vendita libera per acquistare i tagliandi per assistere alla gara di domenica sera.

Alle 16, a sole tre ore dall'avvio, sono stati emessi poco meno di 29.000 biglietti in vista per la sfida di domenica sera. Il portale vivaticket, che accoglie sia gli acquisti diretti sia i flussi dei punti vendita fisici in tutta Italia, è stato letteralmente preso d'assalto, registrando un traffico record più che doppio rispetto alle ultime partite dei playoff al Renzo Barbera. 240 i biglietti emessi al minuto e fino a 9000 utenti contemporaneamente connessi al secondo. Intanto, il club di viale del Fante con una nota ufficiale diramata attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che non è escluso che nei prossimi giorni si possano liberare altri lotti di tagliandi attualmente non disponibilii per la finalissima tra Palermo e Padova.