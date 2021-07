Boca Juniors, sette giorni di isolamento per calciatori e dirigenti: il motivo

Misura anti-Covid decisa dalle autorità e dal ministero della Salute dopo la sconfitta in Copa Libertadores e rissa

Il Boca Juniors dovrà osservare un periodo di sette giorni di isolamento al ritorno dal Brasile per rispettare le norme anti-Covid. Lo ha annunciato giovedì il ministero della Salute. Secondo le autorità, infatti, la squadra, reduce dall'eliminazione in Copa Libertadores, non ha potuto rispettare la bolla sanitaria durante il viaggio in Brasile.