Valderrama in tackle sull’utilizzo del VAR: “Non serve a nulla, gli arbitri sono diventati dei pagliacci”

Negli ultimi anni la tecnologia ha sconvolto il mondo del calcio con l’introduzione del Var.

Tanti sono stati i miglioramenti che si sono visti da quando gli arbitri hanno ricevuto l’ausilio dell’assistant review, nonostante ciò non sono mai mancate le critiche da parte di alcuni addetti ai lavori.

VIDEO Atalanta, Muriel modello Ronaldo: il colombiano implacabile in allenamento

L’ultimo personaggio illustre a essersi esposto in tal senso è stato Carlos Valderrama, uno dei più importanti giocatori che il Sudamerica abbia potuto ammirare nella sua storia. Il giocatore colombiano, che in carriera ha vestito in Europa le maglie di Montpellier e Real Valladolid, si è espresso duramente nei confronti della tecnologia: “Il VAR ha cambiato il calcio in peggio, nemmeno mia madre capisce come funziona. In ogni parte del mondo, questo VAR non serve a nulla. A questo punto, tanto vale togliere direttamente gli arbitri, perchè in questa maniera sono solamente dei pagliacci. Dei pagliacci perchè non prendono decisioni. Prima gli arbitri decidevano e potevano anche sbagliare, perchè sono esseri umani. Ma adesso non servono a nulla, vanno in campo e non decidono nulla”.