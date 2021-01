Maradona, Giannina e il botta e risposta con Luis Ventura “Abbiamo seguito i consigli dei professionisti”

A quasi due mesi dalla scomparsa di Diego Armando Maradona continuano i colpi di scena e le critiche alla ricerca di presunti colpevoli.

Boca Juniors, Mauro Zarate: “Vincere la prima Copa Maradona emozionante, eliminazione dalla Libertadores una batosta”

Uno dei temi più ricorrenti di queste ultime settimane è stato l’abbandono dei familiari nei confronti del Diez, che avrebbe passato gli ultimi giorni della propria vita totalmente da solo. L’ultimo in ordine di tempo ad attaccare la famiglia dell’asso argentino è stato il giornalista Luis Ventura.

Gianinna (la figlia di Maradona) ha incrociato il giornalista su twitter difendendosi tramite una foto che mostrava il dialogo tra lei e lo psicologo personale del padre. Il terapeuta dell’asso argentino ha preferito mantenere la famiglia lontana per proseguire in maniera decisa con la riabilitazione: “Mi sembra che dobbiamo continuare a rispettare il suo spazio , comprendendo che ha raggiunto i due obiettivi che sono l’assunzione corretta di farmaci e zero alcol. Sarebbe bene chiedergli se vuole ricevere visite / videochiamate e che decida lui il meglio in base a questo momento”.