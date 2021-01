Boca Juniors, Mauro Zarate: “Vincere la prima Copa Maradona emozionante, eliminazione dalla Libertadores una batosta”

Il Boca Juniors ha alzato al cielo la sua prima Copa Diego Armando Maradona sconfiggendo in finale il Banfield.

Tale successo ha in parte rimediato alla cocente eliminazione in Copa Libertadores rimediata nella doppia sfida giocata contro il Santos. Nonostante i festeggiamenti e l’importanza del campionato locale, la ferita dell’eliminazione in Libertadores è ancora aperta. In un’intervista rilasciata all’emittente sportiva argentina Tyc sports, Mauro Zarate ha parlato a 360 gradi dei suoi anni passati con gli Xeneizes.

Per l’ex attaccante di Lazio e Inter la sconfitta contro il Santos è stata una brutta batosta, ma il successo in patria è comunque un risultato importante per il club: “La Libertadores era il grande obiettivo, ma non lo so Il titolo locale, anche se non copre la sconfitta con il Santos, è un’altra gioia per il club, soprattutto perché è la coppa di Diego, che rimane al Boca. La Libertadores e il titolo locale sono due cose molto diverse . Quello che è successo in Brasile ci ha fatto molto male, ma poi abbiamo dovuto vincere questa finale, che non è affatto facile. Tutte le squadre vogliono arrivarci e il Boca potrebbe”.

Lo stessi Zarate ha intoltre sottolineato come la fase finale della Copa Libertadores sia imprevedibile, con tutte le squadre che possono arrivare in fondo: “Nelle fasi finali tutte le squadre hanno una chance e meritano di vincere la Coppa. Contro il Santos in casa si è giocata una partita accettabile, forse abbiamo mancato il gol e lì si è complicato. abbiamo finito con il gol a zero. E al ritorno non è uscito niente di preparato. Loro sono stati attivi su tutte le linee: duro dietro, veloce e non perdonava. Nel secondo tempo, dopo il terzo gol la partita è finita ” .