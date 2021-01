Racing club, Lisandro Lopez ai saluti: “Ho dato tutto per questa maglia. Futuro? Non ho intenzione di smettere”

Lisandro Lopez dopo 5 anni ha annunciato l’addio per la seconda volta al Racing Club.

Il Licha ha parlato in conferenza stampa è ha confermato quanto era trapelato lunedì sera. L’attaccante argentino lascerà il Racing per approdare con ogni probabilità negli Atlanta United in Mls.

L’ex giocatore di Porto e Lione si è lasciato andare mostrando grande attaccamento alla maglia: “Sono qui per annunciare la mia partenza dal club. Concludo la mia seconda tappa dopo cinque anni meravigliosi con momenti spettacolari, altri meno buoni. È un momento in cui c’è la stanchezza e l’esaurimento fisico, e soprattutto mentale, ho deciso di finire questa tappa al club.”

Lisandro Lopez ha sottolineato come abbia sempre dato tutto per la maglia del Racing, ma adesso sente di non poter più dare il massimo: “Sono stati cinque anni in cui ho davvero dato tutto quello che avevo e quello che potevo. Sono sempre stata una persona impegnata al 100%, per me l’impegno era ed è sempre non negoziabile. Ho sempre chiesto a tutte le persone qui, soprattutto ai miei colleghi, di impegnarsi sempre al 100% e sento che oggi non posso più dare il massimo. E se sento di non poterlo fare, non sono nemmeno in grado di pretenderlo da nessuno, è così che mi piace ed è per questo che oggi annuncio la mia partenza dal club”.