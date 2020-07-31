E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo stadio "Pierre Mauroy". Alle ore 21:00, la casa del Lille ospiterà la finale di Coppa di Francia tra Lione e Paris-Saint Germain. Se la…
Coupe de la Ligue
LIONE (3-4-1-2): Lopes; Lukeba, Lovren, Diomande; Tagliafico, Caqueret, Mendes, Barcola; Cherki; Sarr, Lacazette. Allenatore: Laurent Blanc Indisponibili: Houssem Aouar, Jerome Boateng, Malo Gusto,…
Completato il tabellone degli ottavi di finale di Coupe de France, conclusosi con la vittoria ai calci di rigore del Lens in casa del Lorient per 5-6 dopo una sfida terminata ai tempi regolamentari…
Termina agli ottavi di finale il percorso del Paris Saint Germain nella Coupe de France. A eliminare la formazione di Galtier il Marsiglia guidato da Igor Tudor, che tra le mura amiche del Velodrome…
"Ho passato 3 anni in Italia dove non ho avuto la possibilità di giocare. Ora sto molto bene all’Elche. Avevo perso la fiducia, ma non ho mai pensato di smettere".
Psg, le rivelazioni di Luis Fernandez: "Ronaldinho? Primo anno top, poi quel poker di ragazze in albergo..."
Luis Fernandez è uno dei volti più rinomati all'interno del Mondo Psg. Ha fatto la storia del club parigino, dapprima come giocatore alla fine degli anni '70, successivamente ha riportato il club…
VIDEO Psg-Lione, Coupe de la Ligue 2020: Neymar e Icardi pronti alla finale. Out Mbappé, ma Tuchel...
Il Psg affronta il Lione guidato da Rudi Garcia nella finale della Coppa di Lega francese. La compagine di Tuchel potrà contare sull'apporto dei suoi due fuoriclasse in avanti, Neymar ed Icardi, ma…