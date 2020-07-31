Roma, l'ex Pastore al veleno: la stoccata del "Flaco" al club di Mourinho 2 novembre 2021 - 16:41 2 novembre

"Ho passato 3 anni in Italia dove non ho avuto la possibilità di giocare. Ora sto molto bene all’Elche. Avevo perso la fiducia, ma non ho mai pensato di smettere".