Lione-Grenoble, le probabili formazioni: Blanc si gioca i quarti di Coupe de France

La sfida Lione-Grenoble apre i quarti di finale della Coupe de France . Il match sarà in programma al Parc OL alle ore 21:10. Il successo ottenuto durante l'ultimo turno di campionato ai danni di un Angers in netto calo ha rilanciato le ambizioni di classifica del Lione .

La squadra guidata da Laurent Blanc eccetto la sconfitta contro l'Auxerre ha trovato grande continuità nell'ultimo periodo, perdendo una partita nelle ultime 8 gare disputate tra campionato e coppa. 38 i punti totalizzati nelle venticinque partite di Ligue 1 disputate, occupando il nono posto in graduatoria, rimanendo comunque distaccati di tre lunghezze da un posto tra le prime sette, che significherebbe Europa. Adesso i Les Gones si affacciano alla sfida contro la compagine guidata da Vincent Hognon con massima convinzione e determinazione per ottenere la qualificazione alle semifinali della competizione ad eliminazione diretta. Occhio all'assenza del Paris Saint Germain, eliminato nel precedente turno dal Marsiglia di Igor Tudor. Quest'ultima altra pretendente alla vittoria del titolo. La Coupe de France potrebbe rappresentare una buona alternativa per salvare la stagione del Lione, partita decisamente in salita rispetto alle reali aspettative ai nastri di partenza.