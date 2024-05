Lione-PSG, probabili formazioni: tornano Mbappé e Dembélé, Cherki dal 1′

La finale di Coppa di Francia è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Pierre Mauroy", la casa del Lille.

Mediagol ⚽️ 25 maggio - 13:38

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo stadio "Pierre Mauroy". Alle ore 21:00, la casa del Lille ospiterà la finale di Coppa di Francia tra Lione e Paris-Saint Germain. Se la formazione allenata da Pierre Sage ha l'occasione di riscattare un'annata al di sotto delle aspettative, la compagine guidata di Luis Enrique potrebbe conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria del campionato. Guardando ai precedenti in Coupe de France, il bilancio sorride all'OL, vittorioso in tre incontri. I parigini sono fermi a due successi, mentre in una sola circostanza il match è terminato in parità.

Il Lione arriva all'appuntamento reduce da un buon finale di stagione, in cui ha ottenuto quattro successi di fila. Tuttavia, ha terminato il campionato solo al sesto posto, centrando la qualificazione in Conference League. Sono cinquantatré i punti conquistati dal Lione, frutto di sedici vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte, con quarantanove gol all'attivo e cinquantacinque reti subite. Il PSG, invece, ha portato a casa il titolo, nonostante l'ennesimo mancato successo in Champions League. Settantasei i punti ottenuti dai campioni di Francia in Ligue 1, frutto di ventidue vittorie, dieci pareggi e due ko; ottantuno le reti siglate in trentaquattro partite, trentatré i gol al passivo.

Intanto, contro Cherki e compagni, Luis Enrique non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Sergio Rico e Layvin Kurzawa. Mentre Pierre Sage dovrà fare a meno del solo Johann Lepenant. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico; Caqueret, Matic, Tolisso; Cherki, Lacazette, Benrahma. Allenatore: Pierre Sage.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mendes, Beraldo, Marquinhos, Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Mbappé, Ramos, Dembélé. Allenatore: Luis Enrique.

DOVE VEDERE LIONE-PSG IN TV — Non sarà possibile guardare in alcun modo Lione-PSG, finale di Coppa di Francia, in diretta TV: nessuno ha acquisito, in Italia, i diritti per trasmetterla.