Real Madrid-Valencia, Ancelotti batte Gattuso ai rigori e vola in finale di Supercopa

Al campo neutro del "King Fahd International Stadium" in Arabia Saudita, il Real Madrid guidato da Karim Benzema è passato in vantaggio per primo. Il bomber francese ha realizzato un calcio di rigore al 39' facendo chiudere l'intervallo con i blancos avanti. Inizio shock della ripresa per la formazione di Ancelotti con il Valencia che ha rimesso in parità il match grazie alla firma di Samuel Dias Lino al 46'. Né i novanta minuti, né i tempi supplementari sono bastati a decretare la squadra vincitrice, con il verdetto che si è protratto ai calci di rigore.