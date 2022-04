Scandalo Supercoppa, Piquè si difende dalle accuse: “Niente da nascondere”

Le parole del difensore del Barcellona, Gerard Piquè, sulle accuse relative al trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita

"Sono molto orgoglioso di questo accordo perché per il calcio spagnolo è un accordo importante, totalmente legale e secondo me non c'è conflitto di interessi. Non ho niente da nascondere. Quello che non farò è prendere decisioni a seconda di quello che pensa la gente - ha dichiarato -. Non ho niente da nascondere. Per questo sono qui e se necessario sono qui fino alle tre del mattino". "Abbiamo ottimi contatti in Medio Oriente e la gente in Arabia Saudita ci ha detto che voleva portare le competizioni calcistiche nel loro paese - ha proseguito -. Vedendo il panorama abbiamo deciso di parlare con Rubiales (presidente federcalcio spagnola, ndr) per vedere se potevano essere interessati a spostare la Supercoppa fuori dalla Spagna". "Abbiamo proposto a Kosmos di cambiare anche il formato - ha concluso Piqué -. Con il senno di poi è stato un successo e la gente è super-appassionata".