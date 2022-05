Palmares UEFA: Spagna regina d’Europa, Inghilterra seconda. Italia e Francia…

La speciale graduatoria del palmares UEFA relativo al ventunesimo secolo, che vede la Spagna guidare la classifica al primo posto con ben 33 trofei europei per club conquistati, tra Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa Uefa

Le Merengues, dopo l'1-0 dello Stade de France sui Reds di Jürgen Klopp , hanno fatto guadagnare alla Spagna il trentatreesimo trofeo europeo degli ultimi ventidue anni. Dal 2000 ad oggi, infatti, si parla di una vera e propria supremazia continentale per quanto riguarda le competizioni europee per club, con ben 33 trofei equamente distribuiti: 11 Champions League , altrettanti successi in Europa League ed egual numero di Supercoppa Uefa conquistate.

Al secondo posto in graduatoria, l'Inghilterra a quota 13 coppe europee vinte, l'ultima lo scorso anno, nella finale tutta inglese tra Chelsea e Manchester City, con la vittoria di misura per 1-0 dei Blues. Male l'Italia, che seppur al terzo posto in classifica, vede nel suo palmares solamente 6 trofei UEFA conquistati: l'ultimo in ordine cronologico, vinto dalla Roma di José Mourinho in Finale di Conference League contro il Feyenoord, lo scorso 25 maggio. Per risalire all'ultimo successo italiano, in una competizione UEFA, bisogna tornare indietro di ben undici anni, quando nel 2011 fu sempre lo "Special One" a conquistare il trofeo, ma alla guida dell'Inter di Moratti, che potè dunque festeggiare la terza Champions League per i nerazzurri.