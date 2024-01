Arsenal-Liverpool, probabili formazioni: Klopp con Martinelli, Gakpo dal 1′

La sfida valevole per il terzo turno di FA Cup è in programma alle ore 17:30 all'Emirates Stadium.

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Emirates Stadium. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà il Liverpool nel match valevole per il terzo turno della FA Cup. I padroni di casa, la squadra che più volte ha vinto la competizione, affronterà - dunque - la capolista di Premier League che, dopo una stagione (la scorsa) tutt'altro che brillante, è tornata ad essere protagonista in Inghilterra.