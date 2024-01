Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni: Son e Haaland assenti in FA Cup

La preview e le probabili formazioni del match valido per i sedicesimi di finale di FA Cup tra Tottenham e Manchester City. Inizio alle 21:00.

Una delle sfide più affascinanti di questi sedicesimi di finale di FA Cup è senz'altro la sfida in programma al Tottenham Hotspurs Stadium tra la formazione allenata da Postecoglu e quella di Pep Guardiola. Calcio d'inizio in programma alle ore 21:00. Un match che non perde la propria importanza nonostante le assenze di due big come Heung Min Son ed Erling Braut Haaland. L'ultimo confronto tra le due formazioni in Premier League è stato spettacolare, con un 3-3 ricco di emozioni in cui però non sono mancati i nervi tesi.

Il Tottenham è arrivato a questi sedicesimi grazie ad una vittoria di misura contro il Burnley grazie al gol vittoria di Pedro Porro. In campionato, gli Spurs sono in quinta posizione, a soli tre punti dalla rivelazione Aston Villa che al momento difende il proprio piazzamento in zona Champions League, oltre che da Arsenal e Manchester City. Lunga lista di assenti per mister Postecoglu, con Pape Sarr, Yves Bissouma, Son Heung-min, Dane Scarlett, Alejo Veliz, Giovani Lo Celso e Ben Davies che non saranno della partita.

Il Manchester City giunge ai sedicesimi di finale dopo aver asfaltato l'Huddersfield per 5-0 lo scorso 7 gennaio, mentre anche in campionato i Citizens sono partiti con il piede giusto, vincendo contro il Newcastle nell'ultimo turno giocato, seppur con non poca sofferenza visto il 3-2 siglato in extremis in casa dei Magpies. Al momento Guardiola è secondo in Premier League e, dopo essere uscito di scena dalla EFL Cup, non ha intenzione di mollare anche questa competizione. Nel City, oltre al già citato Haaland, mancherà anche il portiere titolare Ederson, con Ortega pronto a difendere la porta dei campioni d'Europa.

Le probabili formazioni — TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Skipp, Kulusevski; Werner, Richarlison, Johnson. Allenatore: Postecoglou.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Ake; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: Paul Tierney.

Assistenti: Adrian Holmes e Scott Ledger.

Quarto ufficiale: Darren England.

VAR: Tim Robinson.

SVAR: Jarred Gillett.

AVAR: Simon Bennett.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali di Dazn, emittente che in Italia ha acquisito i diritti di trasmissione della coppa inglese.

