Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni: Guardiola vuole la FA Cup

La Premier League si è conclusa, per altro proprio con la vittoria del Manchester City, ma c'è un altro trofeo in ballo nel calcio inglese ed è particolarmente sentito non solo per il prestigio ma anche perché in questo caso si tratta di un derby stracittadino. Ad attendere i finalisti della Champions League ci sarà il Manchester United che alle 16.00 a Wembley darà battaglia per sollevare questa FA Cup.