Sheffield United-Brighton, le probabili formazioni: De Zerbi con Joao Pedro e Dunk

Le probabili formazioni del match tra Sheffield United e Brighton. De Zerbi si gioca il quarto turno di FA CUP 2023/2024.

E' tutto pronto per la sfida tra Sheffield United e Brighton, valida per il quarto turno della FA CUP edizione 2023-2024. Ieri sera ha passato il turno Manchester City, eliminando di misura il Tottenham. Pareggio a reti bianche per Chelsea ed Aston Villa.

I Blades, guidati da Chris Wilder, sono attualmente al 20° posto in Premier League, con 10 punti in 21 partite. Hanno vinto 2 partite, pareggiato 4 e perso 15. Nel 2024, lo Sheffield United passato il terzo turno della massima competizione inglese ad eliminazione diretta ed ha strappato un punto di prestigio in casa, contro il West Ham. Le principali armi offensive dello Sheffield United sono Oliver McBurnie, che ha segnato 4 gol in Premier League, e Archer Cameron Desmond, che ha firmato 3 reti.

I Seagulls, guidati da Roberto De Zerbi, sono attualmente al 7° posto in Premier League, con 32 punti in 21partite. Hanno vinto 8 partite, pareggiato 8 e perso 5. Di recente, il Brighton & Hove Albion ha pareggiato 3 partite, vinto 1 e perso 0. L'ultima sconfitta dei Seagulls risale al 17 dicembre 2023, quando sono stati battuti dall'Arsenal per 2-0. Da tenere d'occhio soprattutto Joao Pedro e Ferguson, marcatori della compagine biancazzurra.

LE PROBABILI FORMAZIONI — SHEFFIELD UNITED: Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Trusty, Norrington-Davies; McAtee, Brooks, Souza, Hamer, Brereton Diaz; McBurnie.

BRIGHTON: Verbruggen ;Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross, Lallana; Buonanotte, Ferguson, Pedro.

DOVE VEDERE IL MATCH — La partita Sheffield United-Brighton, in programma sabato 27 gennaio alle ore 16, valevole per il quarto turno di FA Cup sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. La gara è fruibile sia per gli abbonati che gratuitamente (previa registrazione sul sito): per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e computer o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

