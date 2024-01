Bari-Reggiana, le probabili formazioni: Marino sfida Nesta, poi avrà il Palermo

La preview e le probabili formazioni del match tra Bari e Reggiana, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2023/2024.

E' tutto pronto per la sfida tra Bari e Reggiana, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Il match tra la compagine guidata da Pasquale Marino e quella allenata da Alessandro Nesta si disputerà a partire dalle ore 16.15, allo stadio San Nicola. Una disputa che interessa particolarmente al Palermo, reduce dal pareggio di Catanzaro, nell'anticipo del venerdì, ed impegnato proprio contro i galletti, nel prossimo turno cadetto.

Bari e Reggiana inseguono i tanti agognati tre punti, nella giornata di oggi. La formazione di Marino sta trovando continuità in campionato, con 4 risultati utili e consecutivi, dove l'ultima sconfitta risale al 15 dicembre con lo Spezia. Da lì in poi per i biancorossi tre pareggi e una vittoria, contro la Ternana al rientro dalla sosta natalizia. L'ex Empoli e Catania tra le altre, farà affidamento sul 4-3-3 e, salvo sorprese, schiererà Brenno in porta, con davanti Matino e Vicari. In avanti opportunità per il neo arrivato Puscas con Sibilli e Kallon.

Dopo aver superato, a sorpresa, il SudTirol a Bolzano e il Catanzaro tra le proprie mura, la Reggiana proverà ad impensierire il Bari nel suo stadio. Sampirisi e compagni sono reduci due pareggi importanti contro Pisa e Como e vogliono infilare, come i galletti, il quinto risultato utile. Riva e Pettinari non faranno parte della distinta, causa mercato, Vergara, Vido e Romagna sono ancora infortunati e gli squalificati Cigarini, Girma e Portanova, sono la ciliegina sulla torta in negativo per le scelte del tecnico. La formazione di AlessandroNesta dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 con Antiste e Melegoni a completare l'attacco che vede in Gondo la punta centrale.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Kallon, Puscas, Sibilli. All. Marino

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo; Melegoni, Antiste; Gondo. All. Nesta

DOVE VEDERE IL MATCH — Bari-Reggiana, match valevole per la 22ª giornata di Serie B, in programma al San Nicola alle 16:15 di sabato 27 gennaio 2024, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn e NOW.