Catanzaro-Palermo 1-1: equilibrio e pari al Ceravolo. Lampo Biasci e Segre gol

Palermo che scende in campo con il consueto 4-3-3: Pigliacelli tra i pali, Graves e Lund esterni bassi, Nedelcearu e Ceccaroni al centro della retroguardia. Gomes, Segre e Ranocchia in zona nevralgica, Di Francesco e Di Mariano larghi in un tridente che ha in Soleri il terminale offensivo di riferimento. Panchina a sorpresa per Insigne, a disposizione anche il nuovo arrivato Diakité. Doveroso e sentito minuto di silenzio per onorare la memoria di Gigi Riva, leggendaria icona del panorama calcistico italiano scomparso pochi giorni fa. Dopo pochi frangenti di studio, il Palermo ha un'occasione super: Gomes imbuca sul filo dell'offside per Soleri che si fa ipnotizzare da Fulignati, bravo con il piede a deviare in corner il piazzato col destro dell'attaccante romano. Avvio di personalità dei rosa ed altra chance interessante, Di Francesco verticalizza per il taglio interno di Lund, cross in corsa sul primo palo con Soleri anticipato per un soffio. Il Catanzaro si fa vivo con un'incornata di Veroli che finisce larga. Ritmo soporifero e fase centrale della prima frazione piuttosto povera sul piano tecnico, manovra piatta e diversi errori di misura nello

SECONDO TEMPO - Pronti via, il Palermo trova il pari. Ranocchia lavora bene una palla sulla trequarti e scarica su Di Mariano, sterzata e cross per il perfetto inserimento aereo di Segre che schiaccia in rete il suo sesto centro stagionale. Azione monstre di Ranocchia al minuto cinquantuno, l'ex Juventus ruba la sfera sulla trequarti e vola in percussione, cross a rimorchio e palla sul palo dopo la scivolata di Situm che sfiora l'autogol. Altra chance in ripartenza, Ranocchia innesca Di Francesco che sprinta sull'out mancino e crossa per la testa di Soleri, bravo Fulignati in uscita. Sue corner e due chance per il Catanzaro, prima Gomes salva su zuccata di Scognamillo, poi Ambrosino, subentrato a Iemmello, incrocia di testa e sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli. Buon momento per i calabresi, Vandeputte si beve Graves e assiste Biasci, sponde per il destro di Veroli, dorte ma impreciso. Corini richiama Di Francesco e Soleri e lancia Insigne e Mancuso negli ultimi venti minuti. Subito i subentrati spaventano il Catanzaro, verticalizzazione di Insigne per Mancuso che non arriva a correggere in spaccata verso lo specchio della porta. Ranocchia si prende il primo giallo del match al minuto settantasei- Stessa sorte per Brighenti per un'entrata troppo vigorosa su Di Mariano. Doppio cambio Catanzaro: dentro Oliveri e Petriccione per Situm e Petriccione. Fuori Ranocchia e dentro Coulibaly in casa Palermo. Eccesso di confidenza nel giropalla difensivo del Catanzaro, Insigne pesca in verticale Mancuso che indugia e non calcia perdendo una ghiotta chance. Poi Corini lancia Aurelio e Vasic per Lund e Di Mariano. Proprio Vasic scambia bene sullo stretto al limite dell'arean e trova Insigne, la puntata del numero undici parata a terra di Fulignati. Mancuso si gira bene ed elude la marcatura al limite, ma calcia altro ignorando Vasic tutto solo nel cuore dell'area. Di fatto non accade più nulla. La partita si trascina stancamente fino al novantaquattresimo, recupero compreso, terminando giustamente in parità.