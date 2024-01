Calciomercato Palermo, GdS: “Valente alla porta, Vicenza e Padova vigili. Caso…”

Secondo l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, il Palermo potrebbe essere pronto a cedere l'esterno d'attacco Nicola Valente, il cui contratto scade a giugno 2024. Il giocatore, che inizialmente aveva espresso la volontà di rimanere in Serie B, avrebbe ricevuto offerte da alcune squadre di Serie C, tra cui Vicenza, Padova e Cesena. In caso di partenza dell'ex Carrarese, il club di Viale del Fante sarebbe alla ricerca di un sostituto. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Giuseppe Caso, esterno d'attacco del Frosinone, su cui è però interessata anche la Cremonese. I due club avrebbero già avuto dei contatti, ma la situazione si sbloccherà probabilmente solo nelle ultime ore di mercato, qualora il dieci ciociaro non trovi una possibilità in Serie A. Inoltre, il noto quotidiano siciliano evidenzia come il Palermo sia ancora attivo sul mercato, nonostante gli arrivi di Ranocchia e Diakitè e la partenza di Mateju. La società rosanero, infatti, vuole continuare a rinforzare la squadra in vista della lotta promozione in Serie A.