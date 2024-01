Palermo, sei il re dei colpi di testa! Primo in Europa, Segre stacca il Getafe

Il Palermo di Eugenio Corini è il primo in Europa per colpi di testa andati a segno. Ecco l'approfondimento sul dato che vede i rosa a quota 12 in stagione.

Nel match di ieri sera - al Nicola Ceravolo - contro il Catanzaro, pronti via, il Palermo trova il pari ad inizio del secondo tempo. FilippoRanocchia, al debutto con la casacca rosanero, lavora bene una palla sulla trequarti e scarica su Di Mariano, sterzata e cross per il perfetto inserimento aereo di Segre che schiaccia in rete il suo sesto centro stagionale. Il tredicesimo di testa della stagione del club targato City Football Group.

Secondo i dati, la compagine guidata da EugenioCorini, reduce da un pareggio nell'anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie B, non ha rivali nei gol arrivati in seguito ad un colpo di testa. Grazie al centro dell'ex Torino, infatti, la società di Viale del Fante ha staccato anche il Getafe in questa fantomatica graduatoria, lasciandolo secondo a quota 12, segue il Bayern Monaco a 11. Facendo un computo totale, i marcatori ad aver trascinato i siciliani a questo incredibile primato europeo sono: Segre (x5), Graves, Soleri, Brunori, Aurelio, Coulibaly, Lucioni, Stulac e Nedelcearu.

