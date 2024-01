Vivarini: “Avuto più occasioni del Palermo. Pareggio giusto che dà slancio”

"Sono contento per la gara che abbiamo fatto, peccato per i primi quindici minuti della ripresa. La squadra ha giocato una gara attenta, accorta e diligente. Abbiamo avuto noi il pallino del gioco, sotto questo aspetto abbiamo dominato, poi ci vuole profondità e davanti potevamo essere più efficaci. È stata una partita giocata bene sia da parte loro che da parte nostra. Nel primo tempo non abbiamo rischiato praticamente niente. La squadra ha dimostrato comunque grande applicazione e capacità di lottare contro una squadra forte. Un peccato il primo quarto d’ora del primo tempo, siamo stati un po’ disattenti. Il pareggio ci sta tutto, ma se andiamo a vedere la squadra che ha avuto più occasioni quelli siamo stati noi. Noi sul gol preso abbiamo sbagliato l’uscita alta su Gomes. Perdere campo contro una squadra come il Palermo è pericoloso. Loro non sono quelli dell’andata, sono migliorati tantissimo e hanno preso forza. Purtroppo contro squadre del genere devi essere bravo a non concedere nulla. È comunque una partita che ci dà slancio e fa bene per il morale. Nelle altre partite non abbiamo fatto il nostro gioco, dobbiamo giocare in verticale ma oggi c’è mancata un po’ di profondità e concretezza. Ma davanti avevamo comunque dei difensori molto forti. Petriccione e Antonini devono lavorare per inserirsi nei nostri meccanismi di gioco ma nei minuti disputati hanno fatto vedere già delle buone cose. Li ho voluto inserire per far capire loro l’ambiente."