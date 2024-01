Corini: “Bisogna mostrare rammarico contro il Bari. Gol di testa determinanti”

"Ranocchia punta con Soleri che si allargava? Avevamo un’idea su come pressare il Catanzaro, mandandoli su una certa zona di campo, perché eravamo sicuro che sulla riconquista della palla trovavamo degli spazi importanti. Abbiamo fatto discretamente bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Filippo tra le linee ci può dare qualità, l’occasione dove prendiamo il palo nasce da una situazione simile. Siamo stati molto bravi a recuperare palla, abbiamo fatto una grande azione e siamo andati ad un millimetro dal gol del vantaggio. Lavoriamo, diamo continuità a questo tipo di prestazioni e portiamo a casa questo punto che lascia sicuramente qualche rammarico. Questo rammarico dobbiamo portarcelo nella settimana di lavoro e farlo vedere col Bari in casa, affronteremo un’altra squadra di livello ma abbiamo tanta voglia di vincere visto che in casa abbiamo trovato continuità e dobbiamo continuato a darla. Di Mariano titolare al posto di Insigne? Quando dico che sono tutti titolari è la verità. Sono settimane che i giocatori si impegnano tanto, mi fanno vedere delle cose, e sulla percezione delle caratteristiche nostre e di come volevamo colpire secondo me Di Mariano aveva le caratteristiche giuste. Sapevo che Roberto a partita in corso poteva risultare determinante. Di Mariano ha fatto l’assist dell’1-1, Insigne ha avuto una grande occasione per segnare il gol del 2-1. Per me i cambi sono fondamentali, importanti e anche oggi ci hanno dato una grande mano per andare molto vicini a vincere la partita. Statistica gol di testa? Nasce perché cerchiamo di indirizzare i cross in una certa porzione di campo, nasce dalla caratteristica dei nostri giocatori. Quando una cosa ti riesce bene poi hai ancora più convinzione nel farla. Un’attitudine e una caratteristica che cercheremo di alimentare visto che ci ha portato tantissimi gol"