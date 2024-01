Segre: “Segnare con questa maglia mi rende fiero. Concentriamoci per prossima gara”

"Io goleador? Un’emozione unica, segnare con questa maglia mi rende fiero e orgoglioso per il lavoro che eseguo ed esegue tutto il gruppo in settimana, lavorando in maniera intensa, cerchiamo di portare in campo il lavoro che svolgiamo durante la settimana. Gol di testa? È sempre stata la mia caratteristica negli inserimenti, ho dei compagni veramente forti che mi riescono a fare grandi assist. Io ho la bravura di inserirmi con i tempi giusti. Sono felice, devo e dobbiamo continuare così. Siamo forti e dobbiamo andare avanti. Io dolorante nel finale? Crampi, botte, dopo 100 minuti fa parte del gioco ed è bello avere queste sensazioni perché vuol dire che hai dato tutto. Adesso bisogna resettare e pensare alla partita con il Bari. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte, nel secondo tempo abbiamo avuto delle grandi occasioni, peccato. Lavoriamo per fare gol, però questo è il calcio. Ci concentreremo per la prossima partita e cercheremo di sfruttare le occasioni che oggi non abbiamo realizzato."