Corini: “Subentrati ok. Ranocchia e Diakitè alzano livello, daranno una grande mano”

"Non ho messo due punte nel finale? Perché il Catanzaro è una squadra che palleggia, non puoi lasciarti trasportare dall’entusiasmo, perché loro in contrattacco, sulle palle inattive, sono molto pericolosi. Non volevo perdere il controllo del centrocampo. Per me chi è entrato ha fatto molto bene, siamo stati molto abili a trovare spazi. La doppia punta non l’avevo perché non c’era Brunori e ho messo Mancuso per Soleri. Ho optato per un centrocampo che fosse solido, che avesse fisicità, e con queste caratteristiche siamo andati molto vicino a vincerla. Ranocchia? Con la società eravamo d’accordo sul trovare giocatori che alzassero il livello della rosa. Sia con Filippo, sia con Diakité pensiamo di averlo alzato. Ha fatto un’ottima lettura, 60 minuti fatti molto bene. Nonostante abbia solo 7-8 allenamenti fatti con noi, ma il ragazzo è molto equilibrato, solido, ha la volontà di fare bene. Sono sicuro che ci darà una grande mano e già oggi ha fatto vedere le qualità che ha."