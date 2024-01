Chelsea-Aston Villa, le probabili formazioni: Pochettino con Sterling. C’è Bailey

Chelsea e Aston Villa si affrontano oggi, venerdì 26 gennaio 2024 allo stadio Stamford Bridge nel quarto turno di FA Cup. Il Chelsea sta vivendo una stagione altalenante in Premier League, ma nelle coppe ha dimostrato di avere un feeling speciale. Martedì scorso, infatti, ha demolito 6-1 il Middlesbrough e conquistato il pass per la finalissima di Coppa di Lega. L'Aston Villa, invece, è un'outsider in questa competizione, ma ha in Unai Emery un allenatore esperto, soprattutto nei tornei ad eliminazione diretta. Il tecnico spagnolo ha vinto quattro volte l'Europa League e si è sempre dimostrato capace di dare il meglio nelle partite secche. La partita si preannuncia equilibrata, con i Blues favoriti in virtù del fattore campo e della maggiore qualità della rosa. Tuttavia, l'Aston Villa non può essere sottovalutata, soprattutto se riuscirà a sfruttare le proprie ripartenze.