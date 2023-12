Troyes, ufficializzato il nuovo allenatore dopo l’esonero di Kisnorbo. City Group…

David Guion è stato scelto come nuovo allenatore del Troyes, andando a sostituire Kisnorbo recentemente esonerato dal City Football Group.

Iil City Football Group ha recentemente sollevato dall'incarico il mister di un club sotto il loro controllo. Patrick Kisnorbo , allenatore dell’ ESTAC Troyes , è stato esonerato dopo l’ennesima sconfitta maturata nel campionato di Ligue 2 . È stato fatale lo 0-1 maturato contro l’ EA Guingamp , ma non solo. Il club francese ha annunciato tramite i propri canali ufficiali la nuova guida tecnica. Di seguito il comunicato tradotto in italiano:

“ESTAC è orgogliosa di annunciare la nomina di David Guion come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico arriva con una vasta esperienza nel calcio francese, con più di 200 partite gestite in Ligue 2 e Ligue 1.

Ex difensore, il 56enne di Sarthois ha iniziato come allenatore dell’SO Chambéry (CFA 2) nel 2010, per poi passare all’AS Cannes (CFA) nel 2011. Successivamente, David Guion è stato direttore del centro di formazione dello Stade de Reims, poi allenatore della squadra riserve dal 2012 al 2017, prima di essere nominato responsabile della prima squadra nel 2017.