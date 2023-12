Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rebus Stulac, impiego intermittente. Corini trovi…”

Senso geometrico, visione di gioco periferica, cospicua dote di fosforo, doti tecniche e balistiche di assoluto livello. Leo Stulac è certamente il centrocampista di maggiore cifra tecnica nel roster in zona nevralgica del Palermo di Corini. Già tre gol in stagione, vicecapocannoniere della squadra al pari di Mancuso, subito dietro a capitan Brunori. Un percorso in maglia rosanero tormentato, tra luci ed ombre, pochi alti e molti bassi, per il talentuoso playmaker sloveno. Una parabola fedelmente narrata e ricostruita da un approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Pezzo pregiato del mercato estivo del club di viale del Fante nella scorsa nello scorso campionato, l'ex Parma ha, suo malgrado, visto compromettersi gran parte del campionato 2022-2023 per un brutto e fastidioso infortunio. Palermo che ha deciso di puntare decisamente su Stulac ai nastri di partenza della stagione in corso di svolgimento, con Corini che pareva non voler mai rinunciare allo sloveno nelle prime uscite del Palermo edizione 2023 -2024. Poi qualcosa è improvvisamente cambiato - come sottolinea l'articolo della rosea - e Stulac non è più stato di fatto al centro del progetto tattico. Impiego ad intermittenza per il numero sei, nove presenze da titolare e cinque da subentrato. La perla balistica che ha riacciuffato lo Spezia al minuto 104, gol più tardivo ad oggi nella storia del calcio italiano, ma anche il raddoppio che ha messo in ghiaccio il successo contro la Feralpisalò e la torsione aerea vincente che ha riacceso le speranze di rimonta nella sfida del turno precedente contro il Catanzaro di Vivarini. In questo momento di crisi, in cui urgono esperienza, personalità e qualità, tenere fuori Stulac sarebbe rischioso. Rilanciare il playmaker sloveno con continuità potrebbe generare benefici sostanziali in termini di limpidezza, fluidità e verticalità nello sviluppo della manovra, ma Corini deve trovare il giusto mix a centrocampo per mantenere saldi e virtuosi equilibri collettivi. Stulac ha fin qui reso al meglio se supportato da due intermedi dinamici e strutturati. Corini deve inoltre risolvere il dualismo con Gomes, giocatore dalle caratteristiche molto diverse e stimato dal tecnico ma le cui prestazioni hanno lasciato a desiderare nelle ultime uscite. Leo Stulac può essere giocatore chiave nel percorso di rinascita rosanero, a patto che Corini trovi la soluzione ideale nel reparto per esaltare al meglio doti e peculiarità del centrocampista sloveno.