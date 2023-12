Palermo, Corriere dello Sport: “Gol e fosforo, Corini punta su Stulac a Parma…”

Uno spiraglio di luce, seppur flebile e fioca, nel finale del match contro il Catanzaro. Al cospetto della compagine di Vivarini è arrivata l'ennesima sconfitta per il Palermo di Corini, ma l'accenno di reazione ed il moto di orgoglio affiorati nell'ultimo scorcio di match possono costituire un piccolo appiglio in un frangente estremamente critico. Questa la chiave di lettura fornita dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a scrutare tra le pieghe della crisi, profonda e trasversale, della squadra rosanero, nell'auspicio di trovare un barlume di positività che infonda un pizzico di fiducia. Gol ed impatto sulla sfida di Leo Stulac sono state assolutamente due note liete nello spartito, caotico e stonato, dell'ennesima performance piatta e lacunosa sul piano collettivo. Il playmaker sloveno, nonostante l'esclusione dall'undici iniziale nel match contro i calabresi, ha risposto presente quando Corini lo ha chiamato in causa nel finale, in una situazione di oggettiva complessità e con il Palermo chiamato in pochi minuti a recuperare un doppio svantaggio. L'ex Venezia ha accorciato le distanze con un perentorio stacco di testa su cross di Valente, quindi ha fornito uno splendido assist a Segre che è andato molto vicino al gol del pari. Personalità, doti balistiche, fosforo, senso geometrico e sopraffina visione di gioco. Stulac possiede doti e peculiarità uniche nel suo genere nel roster attuale dei centrocampisti rosanero. Dopo il lungo infortunio che ha compromesso gran parte della scorsa annata, adesso sembra davvero tornato il vero Stulac. Capace di dare ordine e verticalità alla manovra e risultare decisivo su palla inattiva e non solo. Già tre gol in questo campionato per il numero sei di Corini, a segno contro Feralpisalà, Spezia e Catanzaro. Al Tardini sarà una gara speciale per il calciatore sloveno, visto che proprio con la maglia dei ducali Stulac ha esordito in Serie A nel 2018. Corini sembra intenzionato a puntare su di lui nella probante sfida contro la capolista del torneo cadetto, urgono personalità, esperienza e qualità contro la quotata formazione guidata da Pecchia. Con il centrocampista sloveno pronto a riprendersi una maglia da titolare, in zona nevralgica è pronto al rientro anche Coulibaly. Ieri anche Soleri si è allenato in gruppo, mentre a breve anche Insigne e Vasic dovrebbero tornare a lavorare con i compagni.