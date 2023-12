Palermo, Gds: “Tifosi rosa top, già in 1300 verso Parma nonostante la crisi…”

Sempre e comunque, nonostante tutto. Il Palermo di Corini vive una crisi profonda e trasversale, è ruzzolato giù dalle prime posizioni in classifica al culmine di una serie di prestazioni opache e deludenti, inanellando una serie di risultati negativi che hanno vanificato gli effetti di un buon avvio di stagione. Soltanto cinque punti nelle ultime sette gare, ben quattro sconfitte interne subite al Barbera da squadre sulla carta abbondantemente alla portata della formazione di Corini. L'ottavo posto attuale, unitamente alla modestia delle performance offerte da Brunori e compagni, non è certo conforme agli obiettivi palesati ad inizio stagione ed alla passione incommensurabile di una tifoseria innamorata dei propri colori sociali. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come nonostante tensioni e malumori, anche al Tardini si Parma il Palermo potrà contare su sostegno e presenza dei propri tifosi. La contestazione, espressa in modo accorato e veemente ma civile, nei confronti della squadra e soprattutto del tecnico di Bagnolo Mella, rappresenta una legittima e comprensibile reazione di cuore e di pancia di chi ama profondamente la propria squadra e soffre per le prestazione abuliche ed impalpabili offerte nelle ultime settimane. Ciò nonostante, come dimostrato in ogni occasione al Barbera ed in trasferta, il sentimento assoluto ed incondizionato di coloro che si sobbarcano spesso chilometri e notevoli sacrifici per sostenere la squadra del cuore ha sempre il sopravvento sulla delusione. Così, anche domenica prossima, per incitare il Palermo nel corso del big match contro la capolista del torneo cadetto, saranno presenti in Emilia numerosi supporters rosanero. Sono infatti già oltre 1300 i tagliandi venduti per il settore ospiti del Tardini, difficile raggiungere i 3500 dello scorso anno nella medesima trasferta, ma certamente la compagine di Corini potrà contare su affetto e spinta emotiva di un numero considerevole di sostenitori provenienti dal capoluogo siciliano e da ogni regione d'Italia. L'ennesima prova d'amore da parte di una tifoseria d'applausi che meriterebbe prestazioni e risultati di ben altra levatura rispetto a quelli conseguiti nell'ultimo critico ed opaco frangente di stagione dalla formazione guidata da Corini. Palermo a Parma a cacci di una prova di livello e di un risultato di prestigio. Nell'auspicio di ritrovare autostima, fiducia e convinzione per uscire in fretta dal tunnel della crisi.