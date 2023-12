Serie B, Venturato: “Parma-Venezia da A! Cremonese, Stroppa. ok, Corini a Palermo…”

Roberto Venturato, ex tecnico di Cittade3lla e Spezia, si è espresso sulla corsa promozione in Serie B e la crisi del Palermo di Corini

La favola Cittadella, le esperienze sulle panchine di Spezia e Spal. Roberto Venturato conosce perfettamente dinamiche ed insidie di un campionato lungo, equilibrato ed estenuante come la Serie B. L'allenatore classe 1963, nato ad Atherton in Australia, dice la sua sulla corsa promozione nell'attuale torneo cadetto nel corso di un'intervista concessa a TMW.

"Candidate alla promozione in Serie A? Parma e Venezia sono le squadre che hanno confermato le loro ambizioni. La squadra di Vanoli sta confermando quanto fatto l’anno scorso, il Parma si giocherà la vittoria del campionato. La Cremonese ha trovato la giusta continuità con Stroppa. Palermo in crisi? Mi dispiace, perché è una realtà che può esprimere molto. Mi auguro che riesca a riprendersi e ad esprimersi come le squadre di Corini hanno spesso fatto. Quando ci sono queste situazioni si perde serenità, ma Eugenio Corini conosce la piazza ed è un allenatore valido. Con il Palermo ha fatto bene da calciatore e gli auguro di tornare a vincere da allenatore. Mio futuro? “Aspetto, cerco di trovare una soluzione che possa permettermi di ripartire".